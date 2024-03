Real Sociedad - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG se déplace chez la Real Sociedad, mardi, pour le match retour des 8es de finale retour de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Deux semaines après, les manches retour de Ligue des champions de l’UEFA refont surface. En effet, le Paris Saint-Germain sera en déplacement à Saint-Sébastien, en Espagne, pour défier la Real Sociedad. Un match au cours duquel le PSG doit chercher à confirmer sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire (2-0) au Parc des Princes au match aller.

Paris veut faire mieux que la saison dernière

Auteur d’un parcours exceptionnel lors de la phase de groupes en terminant leader de sa poule D (12 points) devant l’Inter Milan, la Real Sociedad envisage de continuer sur la même lancée. Malheureusement, le club basque a été battu lors du match aller par le Paris Saint-Germain (2-0). Mais les hommes encadrés par Imanol Alguacil souhaiteraient créer la surprise avec une remontada lors de ce match retour à Anoeta. Depuis qu’elle a perdu au Parc des Prince, la Villarreal a disputé quatre matchs. Sur l’ensemble, la formation basque a gagné à deux reprises et connu autant de défaites, dont une en demi-finale retour de Coupe du Roi contre Majorque (1-1, t.a.b 4-5).

De l’autre côté de la ligne de bataille, le Paris Saint-Germain, qui est vu comme favori, inquiète. Les protégés de Luis Enrique, depuis qu’ils ont battu la Real Sociedad (2-0) au match aller, n’ont gagné qu’un seul match (contre Nantes, 0-2). Les deux autres rencontres sont soldées par des scores nuls (1-1 contre Rennes et 0-0 face à Monaco).

Eliminés par le Bayern Munich (0-1 et 2-0) la saison dernière à la même étape de la compétition, les champions de France tenteront de passer ce niveau cette année. Alors, à défaut d’une victoire, ce mardi, il suffit que les Franciliens fassent un match nul pour confirmer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Horaire et lieu du match

Real Sociedad – PSG

8es de finale retour/Ligue des Champions

Lieu : Saint-Sébastien (Espagne)

Stade : Anoeta

A 21h française

Les compos probables du match Real Sociedad - PSG

Real Sociedad : Remiro – Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan – Merino, Zubimendi, Mendez – Oyarzabal, Silva, Kubo

PSG : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Beraldo, Lucas Hernandez - Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - Dembélé, Mbappé, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Real Sociedad - PSG

La rencontre entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 05 2024 à partir de 21h sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.