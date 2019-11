Real Sociedad - Martin Odegaard : "Mon plan est de rester ici pendant deux ans"

Prêté pour deux saisons par le Real Madrid à la Real Sociedad, le Norvégien souhaite enfin se poser, après avoir beaucoup bougé ces dernières saisons.

Grand espoir du football européen, Martin Odegaard ne s'est jamais imposé au . Régulièrement poussé vers la sortie, le jeune milieu offensif a fait l'objet d'un nouveau prêt de deux ans l'été dernier, à la . Auteur d'un début de saison impressionnant sur les pelouses de , le Norvégien soigne actuellement une blessure à la cheville, mais se tient prêt pour son retour, avec un retour au Santiago Bernabeu en ligne de mire, comme il l'a confié à Radio Marca.

"Ma cheville va mieux de jour en jour, mais je dois me reposer un peu. Ce n’est pas une blessure très grave, mais l’impact a été très dur. J’ai joué contre , mais avec une certaine gène et c’est pourquoi nous avons effectué quelques examens. La sélection ? Il est possible que j’y aille pour qu’ils contrôlent la blessure, mais je pense que ce sera difficile pour moi de jouer avec la Norvège. Je veux toujours jouer, je n’aime pas m’arrêter, mais des fois il faut le faire", a confié le jeune joueur.

​"Deux ans ? C’était très important pour moi"

"Ce sera un peu spécial pour moi. J’ai toujours des amis là-bas et je parle avec certains d’entre eux, comme Fede Valverde. Je suis heureux qu’il réussisse si bien. Quand je le peux je regarde ses matchs. Tous les joueurs sont bons, j’aime beaucoup Luka Modric", a ensuite expliqué Martin Odegaard, qui aura à coeur de prouver à Zinédine Zidane et aux supporters de la Maison Blanche qu'il a les qualités pour s'y imposer dans le futur. En attendant, le principal intéressé se sent bien à la Real Sociedad.

"Je suis très heureux ici. Deux ans ? C’était très important pour moi, car j’ai beaucoup bougé et il n’est pas bon de trop changer. Mon plan est de rester ici pendant deux ans, mais ça dépendra aussi de beaucoup de choses", a assuré Martin Odegaard, qui a tout pour progresser en .