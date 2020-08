Real - Pas de Ramos face à City ? Une occasion en or pour Militao

Remplaçant de Sergio Ramos, qui sera absent face à City lors du 8e de finale retour de C1, Eder Militao aborde ce rendez-vous avec détermination.

Champion d' , le est parvenu à devancer le lors de la reprise de la après plusieurs mois d'arrêt forcé. Désormais, les Madrilènes sont tournés vers de nouveaux objectifs, et notamment vers leur huitième de finale retour de Ligue des Champions face à .

"Nous n'aurons pas notre capitaine mais moi je suis là"

À l'aller, Madrid s'était incliné à domicile face aux hommes de Pep Guardiola (1-2), mais cela n'empêche pas la Maison Blanche de rêver d'une place en quarts. Toutefois, le club entraîné par Zinédine Zidane devra composer avec l'absence de son capitaine Sergio Ramos, un élément particulièrement important de son dispositif, lequel, de surcroît, affiche ces dernières semaines une forme incroyable. Mais cela n'inquiète pas son remplaçant Eder Militao, déterminé à bien figurer.



"C'est un moment unique pour moi de tout donner. Ramos n'est pas là et je dois montrer mon cœur, jouer avec tout ce que j'ai. C'est grande et belle opportunité de montrer que l'on peut compter sur moi dans des matchs faciles et difficiles. Je me suis bien préparé, transmettant de la confiance à mes collègues. J'espère que ce sera un match incroyable (...) Contre City, nous n'aurons pas notre capitaine mais moi je suis là. Je vais faire un bon match, ayez confiance en moi. Nous en sortirons victorieux", a ainsi déclaré le défenseur central recruté au , dans les colonnes du média AS. Face à l'armada offensive de City, le Brésilien devra se montrer au rendez-vous.