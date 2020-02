Real - Mendy : "Le Clasico est un match à gagner"

L'ancien lyonnais, qui a rejoint les Merengue l'été dernier, s'apprête à vivre son premier Clasico à domicile ce dimanche (21h).

Interrogé par le site officiel du , Ferland Mendy s'est exprimé sur le rendez-vous décisif qui attend les Madrilènes ce dimanche au Bernabeu face au Barça (21h).

"C'est vrai que mon premier Clasico a été spécial, a-til affirmé. J'avais déjà joué au Camp Nou avec , mais avec le maillot du Real c'est une autre ambiance, c'est différent. C'est un match qui ne se vit pas de la même manière qu'un autre, un match que vous voulez gagner."

"La différence entre la et la ? Le niveau de jeu est plus élevé"

Le latéral formé au Havre et passé par Lyon a également donné son avis sur la différence entre les championnats français et espagnol. "La différence est que le niveau de jeu est plus élevé", a-t-il ainsi relevé.

"Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur. Le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses [...]. On peut perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1."