Real Madrid - Zinédine Zidane : "Tout peut changer du jour au lendemain"

Alors que le Real Madrid s'apprête à vivre des prochaines semaines mouvementées, le technicien français a bien conscience que tout pourrait basculer.

Victorieux face au (2-0), dimanche dernier, lors du Clasico, le a retrouvé sa place de leader du championnat espagnol. Habitués à se montrer à leur avantage dans les grands rendez-vous, les Madrilènes ont toutefois un peu plus de mal face à des équipes jugées plus à leur portée. Ainsi, présent en conférence de presse d'avant-match ce samedi, Zinédine Zidane s'est montré méfiant, à la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse du .

"Les autres équipes ne sont pas stupides"​

"C’est un terrain compliqué, le Betis est une très bonne équipe, même s’ils ont eu des problèmes au niveau des résultats. Ce sera un duel physique et tactiquement nous devrons être bons (...) On veut tout donner sur le terrain, mais parfois ça ne marche pas. Les autres équipes ne sont pas stupides", a prévenu le Français, qui sait la Maison Blanche attendue au tournant chaque week-end. Quoiqu'il advienne, l'entraîneur a prix la mesure de ses responsabilités.

"Ma passion a toujours été le football et je vis de ce que j’aime le plus. Être dans ce grand club est une fierté et je profite de chaque instant même si ce sont les joueurs qui écrivent l’histoire. Je sais comment ça fonctionne. Je suis l’entraîneur du Real Madrid, mais tout peut changer du jour au lendemain. La certitude que je vais continuer n’existe pas dans ce métier", a expliqué l'ancien maître à jouer du Real. Habile en terme de communication, Zinédine Zidane sait toutefois que ses jours pourraient être comptés en cas d'élimination face à , en Ligue des Champions, alors que son équipe s'est inclinée à l'aller (1-2) devant ses supporters.