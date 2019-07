Real Madrid - Zinedine Zidane sur Mariano Diaz : "Je n'ai pas de projets avec lui"

Mariano Diaz n'a pas disputé une seule minute lors des deux rencontres amicales du Real Madrid et n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane.

Après Gareth Bale et James Rodriguez, c'est maintenant au tour de Mariano Diaz. Le Real Madrid ne cacherait plus aux supporters quels sont ses indésirables et la dernière victime de Zinedine Zidane serait l'ex-attaquant de l'Olympique Lyonnais.

Formé au Real, Mariano est revenu à Madrid après une belle saison passée à . Lors de son retour, il a également hérité du numéro 7 porté par Cristiano Ronaldo. En raison des blessures, sa saison s'est terminée avec 22 apparitions et seulement 4 buts inscrits.

Il n'a pas joué les deux premiers matches de préparation

Cette année, l'hispano-dominicain est présent dans le groupe dirigé par Zidane, mais lors des deux premiers matches de pré-saison contre le Bayern Munich et pour l'International Champions Cup, il n'a même pas joué une minute.

Les choix du technicien français pour le rôle d'attaquant de pointe semblent assez définis. Karim Benzema sera titulaire et la nouvelle recrue, Luka Jovic, qui vient d’être acheté à l’Eintracht Frankfurt, sera le remplaçant du Français.

"Je n'ai pas de projet pour Mariano. Il s'entraîne avec nous et je dois faire une équipe. Nous verrons ce qui se passera lors du troisième match" a expliqué Zidane en conférence de presse.

Le prochain match amical du est prévu pour le 27 juillet, en , contre l' .