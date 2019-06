Officiel - Le Real Madrid recrute Luka Jovic pour six ans

L'Eintracht Francfort a annoncé le départ de son attaquant serbe, révélation de la saison en Bundesliga. Il rejoint le Real Madrid jusqu'en 2025.

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert de Luka Jovic au vient d'être officialisé. L'attaquant serbe quitte l' après une saison réussie en et en Europa League.

Il s'est engagé pour les six prochaines saisons avec le club madrilène qui étoffe son secteur offensif et notamment le poste de numéro 9, où il sera en concurrence avec Karim Benzema et Mariano Diaz en 2019-2020.

Der Abgang von Luka Jovic ist fix. Der Torjäger wechselt zu @realmadrid und wird bei den Königlichen einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. #SGEhttps://t.co/KFZj2dCcnv — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4 juin 2019

Le buteur de 21 ans a affolé les compteurs en avec 27 buts toutes compétitions confondues. Recruté pour sept millions d'euros au , il pourrait bien rapporter dix fois plus à l'Eintracht.

Le directeur sportif du club allemand, Fredi Bobic, regrettait son départ sur le site officiel de l'Eintracht. "Luka est une grosse perte pour nous. Son explosivité et son danger devant le but ont été révélés en Europe récemment. Pour nous, il était clair que nous étions confrontés à un obstacle financier."

Luka Jovic est le deuxième renfort de l'intersaison du Real Madrid après Eder Militao, le défenseur central brésilien du . D'autres signatures pourraient suivre dans les prochains jours : Ferland Mendy ( ) et Eden Hazard ( ) sont fortement pressentis.