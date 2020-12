Real Madrid - Zinédine Zidane : "Notre victoire est méritée, et la première place aussi"

Premier de son groupe et qualifié, le Real Madrid a frappé un grand coup mercredi soir. De quoi satisfaire son entraîneur français, soulagé !

Un peu à l'image du , le est passé par tous les états durant la phase de groupe. Pourtant défaits à deux reprises en six matches, les Madrilènes sont finalement parvenus à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir, après leur victoire face au Borussia M'Gladbach (2-0).

Mieux, les hommes de Zinédine Zidane se sont emparés de la première place du groupe face aux Allemands. Une situation qui semblait inespérée il y a de cela quelques semaines, mais entièrement savourée par le technicien français, apparu soulagé en conférence de presse d'après-match face aux médias.

"Quand l'objectif est atteint, on se dit qu'on a fait le boulot"

"C'est un sentiment de satisfaction avant tout. À l'arrivée, quand l'objectif est atteint, on se dit qu'on a fait le boulot. Je crois que l'équipe a fait le travail, on savait ce qu'on jouait. On a eu des moments compliqués, et ce soir on a fait un grand match. Notre victoire est méritée, et la première place aussi", a déclaré Zinédine Zidane.



Comme souvent, le sauveur a été Karim Benzema. L'attaquant français, habitué à briller en C1, a en effet inscrit les deux buts de son équipe avant la pause. Un niveau qui ne surprend plus son entraîneur, habitué. "Ce que fait Karim, ça ne m'impressionne pas... Enfin si, ça m'impressionne toujours, mais je suis pas surpris de ce qu'il fait. Je ne sais même plus ce qu'il est, si c'est un attaquant, un numéro 10, un 9 et demi... Il fait tellement de choses sur le terrain que c'est magnifique de le voir comme ça", a ajouté le technicien.

Présent en zone miste à la fin de la rencontre, le héros du soir s'est lui aussi félicité du résultat obtenu. "C'est un bon match pour nous, pour le chemin que nous devons prendre. Chaque match est une finale car les adversaires sont très forts. On prépare bien toutes les rencontres. C'est juste que parfois il nous manque ce brin de chance pour marquer des buts. Aujourd'hui c'était un bon match pour gagner en confiance. Nous en sortons tous renforcés, Zidane comme les joueurs. C'est la voie à suivre".