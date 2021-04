Real Madrid - Zinédine Zidane : "Kylian Mbappé ? Pas ma préoccupation actuellement"

L'entraîneur du Real a des objectifs à atteindre en cette fin de saison et n'a pas encore la tête au mercato. Le dossier Kylian Mbappé peut attendre.

Entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane travaille au quotidien avec plusieurs de ses compatriotes, tels que Karim Benzema, Raphaël Varane et Ferland Mendy. Mais dans la capitale espagnole, c'est un autre français qui fait les gros titres depuis plusieurs années : un dénommé Kylian Mbappé, jeune attaquant du Paris Saint-Germain.

Impressionnant depuis ses débuts à l'AS Monaco, l'attaquant des Bleus est le joueur le plus courtisé de la planète, lui qui hésite toujours à prolonger son contrat à Paris. Et cela n'a plus rien d'un secret, le natif de Bondy a une affection particulière pour le Real Madrid, lui qui était un fan durant sa jeunesse. Suffisant pour susciter des raccourcis.

"Nous verrons bien ce qu'il décidera de faire de son avenir"

Ces dernières semaines, les rumeurs ont fait état d'une volonté de Kylian Mbappé de rejoindre la Maison Blanche dès cet été, au terme de la saison. Encore décisif face au Bayern Munich mercredi soir (2-3), le Français fait les gros titres en Espagne. Mais selon Zinédine Zidane, interrogé sur le sujet, ce n'est pas le moment d'y penser.





"Je le (Kylian Mbappé) connais très bien, mais ce n'est pas mon joueur. La seule chose dont je peux vous parler, c'est du match de demain (ce samedi, contre le Barça), c'est tout ce qui nous intéresse", a d'abord déclaré le Champion du Monde 1998 en conférence de presse, uniquement concentré sur le Clasico face au FC Barcelone.

"Kylian est un grand joueur et nous verrons bien ce qu'il décidera de faire de son avenir. Mais ce n'est pas ma préoccupation actuellement", a ensuite assuré Zinédine Zidane. Une chose est sûre, voir la nouvelle vedette tricolore évoluer sous les ordres du chouchou des Français, sous les couleurs du Real Madrid qui plus est, cela aurait le mérite de vendre du rêve à bien des fans de football. Mais pour l'heure, le Real Madrid se porte très bien sans Kylian Mbappé, qui s'éclate de son côté en C1 avec le PSG.