Real Madrid - Zinédine Zidane : "Je ne peux rien reprocher à mes joueurs"

Samedi soir, le Real Madrid avait l'occasion de s'emparer de la tête de la Liga. Il n'en a rien été, la faute à un match nul concédé face au Betis.

Le avait une occasion en or, elle s'est transformée en occasion manqué. Samedi soir, les Madrilènes recevaient le au Santiago Bernabeu et pouvaient, en cas de succès, reprendre la place de leader de au , défait un peu plus tôt dans la journée (3-1).

Malheureusement pour la Maison Blanche, la rencontre face aux Andalous s'est soldée sur un triste match nul et vierge (0-0), qui empêche le club de la capitale espagnole de virer en tête à la faveur d'une différence de buts à l'avantage des Barcelonais. Malgré cette mauvaise opération comptable, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, n'avait rien à reprocher à ses joueurs en conférence de presse, eux qui ont selui lui tout fait pour l'emporter.

"On perd deux points à la maison, c'est sûr"

"Il nous a manqué un but. On a eu les occasions pour, dans les attitudes on était bien dès la première minute, mais il nous a manqué de la mettre au fond. Le Betis est une bonne équipe, avec de bons joueurs. Dans toute la première période, je crois qu'on a été supérieurs à eux dans tous les domaines", a d'abord analysé le Français.

"La deuxième période a été plus équilibrée, on avait un adversaire avec des qualités aussi en face... On perd deux points à la maison, c'est sûr, mais dans le jeu, je ne peux rien reprocher à mes joueurs", a ensuite ajouté le Champion du Monde 1998. Si lui fait visiblement preuve de patience, pas sûr que Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes en fassent autant ces prochaines semaines, en cas de nouvelles contre-performances.