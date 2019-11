Real Madrid-Betis 0-0, le Real n'en profite pas

Le Real madrid voulait profiter de la défaite du Barça à Levante en recevant le Betis en Liga ce dimanche, mais a concédé le nul.

Benzema sonne la charge pour le Real dès la 7e minute. Le Français se retrouve en bonne position et ose une frappe du droit.. Mais la tentative du natif de Bron est repoussée par Joel Robles.

Une minute plus tard, les locaux croient avoir ouvert le score. Eden Hazard file à la limite du hors-jeu et marque, mais son but est annulé par une intevention du VAR. Le Betis s'enhardit au fil des minutes. Sur un centre de Moreno, Fekir reprend sans contrôle mais ne cadre pas.

Peu avant le repos, Modric réalise une louche pour Benzema à l'entrée de la surface. Intelligent, ce dernier remise de la poitrine pour Ramos qui tente sa chance immédiatement. Mais le portier betico reste bien sur ses appuis, lui qui sera très sollicité lors du premier acte.

La deuxième période est plus calme, même si le Real insiste. À l'heure de jeu, Hazard anime le flanc gauche. A l'entrée de la surface, il retrouve Rodrygo, dont la frappe est contrée en corner par un défenseur.

Par la suite, une louche astucieuse de Modric permet à Benzema de remettre pour Ramos mais Robles, le portier local, veille au grain. En seconde période, alors que le match est haché, c'est Mandi qui sauve les siens sur un service rasant de Vinicius à destination de Benzema.

L'article continue ci-dessous

À dix minutes du terme, Courtois s'impose devant Fekir d'une main ferme en corner. Les dernières minutes ne sont guère aussi intenses que lors du premier acte. Mais dans le temps additionnel, Robles intervient encore sur une frappe signée Vinicius. Et quand ce n'est pas Robles, c'est Feddal qui repousse devant Ramos.

Le Real ne profite pas du faux-pas du Barça à Leganes et concédant le nul face au Betis malgré plusieurs opportunités.Les hommes de Zizou peuvent s'en mordre les doigts.