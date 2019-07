Real Madrid - Zinedine Zidane : "Gareth Bale ne voulait pas jouer" contre le Bayern Munich

Le manager des Merengue est revenu sur ses déclarations et nie avoir manqué de respect envers Gareth Bale, proche de quitter le Real Madrid.

Le manager du , Zinedine Zidane, a fait sensation en déclarant le week-end dernier qu'il espérait que la star galloise, Gareth Bale, quitterait bientôt Madrid, ajoutant que "ce serait mieux pour tout le monde" en conférence de presse.

L'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, avait même qualifié le discours de l'entraîneur madrilène de "honteux", alors que l'ex-joueur de est actuellement tout proche d'un départ vers la Super League Chinoise.

Mais Zidane a maintenant répondu à ces affirmations et insiste sur le fait qu'il n'a pas manqué de respect envers Gareth Bale et a expliqué que le Gallois a lui-même refusé de disputer la rencontre perdue 3-1 face au dimanche, en International Champions Cup.

"Je vais essayer d'être très clair avec cela, avec Gareth. Tout d’abord, je n’ai manqué de respect à personne, et encore moins à un joueur, car j’ai toujours dit la même chose. Les joueurs sont la chose la plus importante et chaque fois qu’il y'a un joueur ici, je suis toujours de son côté.

Deuxièmement, j'ai dit que le club essayait simplement de le vendre.

Troisièmement, l’autre jour, Gareth n’a pas joué parce qu’il ne le voulait pas. Il a dit que le club essayait de négocier son départ et qu’il ne voulait pas jouer pour cette raison. (...) Il va s'entraîner normalement et on verra ce qui se passera demain" a déclaré le technicien français lundi soir.

Bale a été mis en contact avec des clubs de la Chinese Super League, à savoir le Jiangsu Suning et Beijing Guoan, qui envisagent de lui offrir un salaire d'1 M€ par semaine.

De son côté, le Real Madrid affrontera , aux Etats-Unis, ce mardi.