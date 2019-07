Mercato - Zidane : "Si Bale peut partir demain, ce sera mieux"

Le technicien français a fait savoir que le Real Madrid travaillait sur le départ prochain de Gareth Bale.

Zinédine Zidane a confirmé que Gareth Bale était sur le point de quitter le après l'avoir laissé en hors de l'équipe pour le match de l'International Champions Cup contre le .



Zidane a décidé de ne pas compter sur Bale et la star galloise n’était pas au rendez-vous dans le match pour lequel Madrid a perdu 3-1 contre l’équipe bavaroise à Houston.



Le joueur de 30 ans, à qui il reste 3 ans dans son contrat, a été lié à son ancien club, , et à au Bayern.



Et il semble que l’avenir de Bale soit sur le point d’être résolu, Zidane étant déterminé à vendre l’international gallois le plus tôt possible.



Quand on lui a demandé pourquoi l’ailier avait été exclu de l’équipe samedi, Zidane a déclaré aux journalistes: "Bale n’a pas joué parce qu’il est sur le point de partir.



Nous espérons qu'il partira bientôt, ce serait mieux pour tout le monde. Nous travaillons sur son transfert vers une nouvelle équipe."



Interrogé sur la date à laquelle le transfert pouvait être effectué, Zidane a été dévastateur: "Si il peut partir demain, ce sera mieux."



"Ce n'est rien de personnel, je n'ai rien contre Bale, mais je prends des décisions, il arrive un moment où il faut changer, et c'est bon pour tous. C'est la décision de l'entraîneur, et aussi du joueur, qui il connaît la situation ", a déclaré Zizou.