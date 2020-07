Real Madrid, Zidane se tourne désormais vers Manchester City

Zidane préconise du repos pour son groupe et exhorte ses joueurs à se tourner vers la Ligue des Champions.

Alors que son a fait match nul dimanche de (2-2) après avoir mené deux fois à la marque, Zinédine Zidane préfère se tourner vers le futur.

Leganes - Real Madrid (2-2), le Real termine poussivement

« Je retiens tout ce que l'on a fait jusqu'ici, je ne reste pas sur l'impression de ce soir (dimanche). Ça n'a pas été une victoire, mais ce n'est pas non plus une défaite. On ne s'est pas relâchés, on n'a pas fait un grand match, c'est tout. Le match de ce soir, il est passé, c'est fini. En face, il y avait un adversaire qui jouait sa saison (en cas de victoire, Leganés se serait maintenu). Nous, on jouait un peu moins, mais on a fait notre match », a confié Zizou en conférence de presse.

Le coach français a désormais les yeux rivés vers le 8e de finale retour de du Real, le 7 août, contre , qui s'était imposé 2-1 à l'aller à Madrid.

Mais d'abord, il s'agit de se reposer. « Maintenant, on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous a apportés. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu. »