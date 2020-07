Leganes - Real Madrid (2-2), le Real termine poussivement

Auréolé du titre de champion d’ jeudi dernier, le a lâché prise quelque peu lors de son dernier rendez-vous domestique de la saison. Moins impliqués que d’habitude et ayant peut-être déjà la tête à la C1, les Merengue ont concédé le partage des points face à Leganes (2-2).

L’équipe de Zinédine Zidane avait remporté toutes ses rencontres depuis la reprise du championnat. Mais pour cette dernière sortie face à une équipe jouant sa survie, elle n’a pas été en mesure d’imposer sa loi. Elle a, certes, mené au score à deux reprises, mais s’est fait rejoindre à la marque à chaque fois à cause d'une fébrilité défensive inhabituelle.

11 - @realmadriden's Sergio Ramos has scored 11 goals in @LaLigaEN 2019/20, the most by a defender in a single season in the 21st century (Mariano Pernía, 10 for in 2005/06). Captain. pic.twitter.com/POhxClToF2