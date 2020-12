Elche - Real Madrid 1-1, le Real freiné par Elche

Après la victoire de l'Atlético face à Getafe, le Real n'avait plus le choix et devait absolument l'emporter à Elche.

Même s'il avait récupéré Eden Hazard, qui a entamé la rencontre sur le banc, tenir le rythme infernal imposé par l' en tête de la n'était pas une mission facile pour le Real ce soir.

Avec Marcelo et Asensio titulaires, le Real a néanmoins très bien entamé la rencontre. Le club merengue s'est d'ailleurs procuré une opportunité dès le quart d'heure de jeu. Suite à une très belle remise de la tête de Casemiro, Marcelo s'offrait une puissante demi-volée qui allait heurter le bas de la transversale de Badia.

Le portier d'Elche s'en sortait bien cette fois, mais sa défense était arc-boutée devant ses cages et son équipe subissait énormément face à un Real archi-dominateur et qui ouvrait d'ailleurs le score de manière totalement méritée à la 20e minute.

Badia effleurait d'abord une frappe d'Asensio qui rebondissait sur la barre avant d'être reprise de la tête par Luka Modric. Etincelant depuis pluisuers semaines, le Ballon d'Or 2018 permettait aini aux siens d donner un sens à leur domination sans partage.

Le Real s'offrait ensuite plusieurs opportunités inconséquentes, sans jamais parvenir à faire le break avant la pause. 0-1, le score au repos à Elche.

Lors du premier acte, le Real avait demandé un penalty suite à une main d'Ivan marcone, mais la VAR avait démontré que le joueur d'Elche avait touché la balle du genou.

En revanche, les locaux allaient, eux, obtenir et marquer un penalty valide à la 52e minute par Chaves, suite à une faute de Dani Carvajal sur Antonio Barragan sous les yeux de l'arbitre. Elche recollait et s'enhardissait.

L'article continue ci-dessous

À l'heure de jeu, Lucas Boyé se jouait ainsi de Dani Carvajal et tirait entre les jambes de Sergio Ramos.Sa tentative touchait le le poteau droit. Le Real fonçait alors à l'attaque et Badia déviait une frappe de Carvajal avant que le portier local ne sorte au devant de Sergio Ramos une minute plus tard.

Mais le champion sortant n'allait pas parvenir à prendre l'avantage et peut avoir des regrets au vu de sa première période. Le Real lâche deux points précieux et laisse filer son voisin de l'Atlético en tête de la .