Zidane : "Nous nous accrocherons jusqu'au bout"

Systématiquement annoncé sur la sellette par les journalistes espagnols, le coach français s'est emporté ce vendredi en conférence de presse.

Zinedine Zidane a promis que le Real Madrid n'abandonnerait pas au milieu d'une campagne 2020-2021 difficile, le Français insistant sur le fait que lui et son équipe vont continuer à s'accrocher pour défendre leur titre.

Les Blancos se sont retrouvés sous pression en Liga cette saison, le club ayant du mal à reproduire les résultats de la campagne écoulée et c'est pourquoi la défense du trône national parait menacée. Ils occupent la troisième place au classement, à égalité avec Barcelone en terme de points, mais à dix unités de l'Atletico Madrid, le leader indiscutable. Les Rojiblancos de Diego Simeone possédant même un match de plus à jouer que leurs opposants.

Zidane a manqué les deux derniers matches de son équipe en raison du coronavirus, dont celui perdu contre Levante. Et ce faux-pas signifie que Madrid a maintenant subi plus de défaites durant la campagne en cours que sur l'ensemble de 2019-20. Une défaite de la Copa del Rey contre Alcoyano n'a par ailleurs fait qu'aggraver les choses, et la pression devient de plus en plus pesante sur les épaules du technicien tricolore.

"Nous poussons tous dans la même direction"

Le coach de 48 ans, qui effectue son deuxième mandat au club, a réagi ce vendredi avec fureur lorsqu'il a été interrogé sur son avenir avant le match de son équipe avec Huesca ce week-end. "Eh bien, je ne peux pas voir dans le futur, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, a-t-il rétorqué sur un ton ferme. Je pense que nous devons être dans cet état d'esprit jusqu'au bout".

"On parle beaucoup du fait qu'un changement est peut-être nécessaire, peut-être l'entraineur doit sauter, peut-être ceci, peut-être cela, tout ce qui doit arriver arrivera. J'ai dit depuis le premier jour que j'ai la chance d'être ici, je vais profiter au maximum de mon temps ici jusqu'à mon dernier jour au club. Si les gens veulent que je jette l'éponge ou que les joueurs abandonnent, je peux dire que ni moi ni les joueurs ne le ferons", a-t-il poursuivi.

Zidane a conclu en affirmant qu'il a beaucoup discuté avec ses troupes ces derniers jours : "Bien sûr, on a beaucoup parlé de ce que nous traversons en ce moment, de ce sort, nous n'avons pas récemment gagné assez de matchs. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons renverser la vapeur. Je pense que nous voulons tous, nous devons tous, tout donner jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, il pourrait se passer beaucoup de choses d'ici la fin de la campagne mais, en tant qu'équipe, nous poussons tous dans la même direction. Nous n'abandonnerons jamais, nous nous donnerons à 100 pour cent. "