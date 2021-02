Real Madrid, le "like" de la discorde de Ramos

Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au real Madrid et son "like" risque d'attiser la polémique.

On parl beaucoup de la situation contractuelle de Sergio Ramos au Real Madrid, mais à quelques mois à peine avant qu'il ne devienne un joueur libre, il y a de plus en plus d'indices qu'un accord pourrait ne pas être conclu.

Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club!!!!! pic.twitter.com/zoNh0m5153 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 1, 2021

Le capitaine du Real Madrid est un passionné des réseauxx sociaux, utilisateur d'Instagram invétéré, publiant souvent des séances d'entraînement ou des soirées avec sa famille, mais cette fois, il a "aimé" un message se plaignant du traitement qu'il reçoit de la part de son club.

"Le Real Madrid est maintenant convaincu que Sergio Ramos quittera le club cet été", a écrit le compte Instagram 'realmadridcf_4ever', accompagné d'une photo du défenseur qui a l'air abattu. "C'est ainsi que nous traitons nos légendes. Déchirant."

Ce message date d'il y a quatre jours mais est maintenant révélé au grand jour et mis en surbriullance par le fameux like de l'Andalou.

L'article continue ci-dessous

Ramos, qui est libre de parler aux clubs de son choix et qui peut signer un accord de pré-contrat avec n'importe quelle autre formation, sera officiellement en rupture de contrat le 30 juin si un nouveau bail n'est pas conclu d'ici là.

Il convient de rappeler que René Ramos, le frère et l'agent de Sergio, a lui "aimé" un tweet datant du 4 janvier, signé Alfredo Duro, un participant régulier de la populaire émission de télévision El Chiringuito.

"Quelqu'un devrait m'expliquer comment et pourquoi nous avons atteint ce point, permettant à votre capitaine, l'une des légendes de Madrid, d'apparaître dans des listes absurdes de joueurs qui aujourd'hui peuvent librement signer pour un autre club ", lit-on dans le tweet de Duro.