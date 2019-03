Real Madrid - Zidane : "J'adorerais entraîner Mbappé"

L'entraîneur du Real Madrid s'est montré élogieux avec le jeune attaquant français, et a affirmé qu'il aimerait travailler avec lui un jour.

Le affronte le ce samedi dans un match qui marquera surtout le retour de Zinédine Zidane sur le banc Merengue, lui qui a remplacé Santiago Solari ce lundi. Le champion du monde 1998 s'est présenté en conférence de presse ce vendredi à Valdebebas après son troisième entraînement pour s'exprimer sur l'actualité du club.

Comment se sont passés vos premiers entraînements ?

"Après trois jours, je vois l'équipe bien, avec de l'envie surtout. Nous savons qu'il nous reste 11 matches pour bien terminer la saison et les joueurs sont contents. Les trois entraînements ont été très bons. Dans l'intensité, dans l'envie, et ça c'est très important."

Où en sont les joueurs physiquement ?

"Les joueurs, y compris ceux qui ont moins joué, s'entraînent, mais ensuite un match est différent d'un entraînement. Le positif est qu'ici tous les joueurs sont bons. Le plus important est qu'ils soient tous prêts : il reste 11 matches, et je vais compter sur tout le monde, y compris Isco et tous les autres. Nous verrons la composition de demain, mais ce n'est pas le plus important. J'ai vu tous les joueurs très impliqués."

Vous allez tester vos joueurs sur ces 11 matches pour savoir qui va rester la saison prochaine ?

"Je ne pense pas à cela. Nous pensons à bien terminer la saison, je ne vais pas penser à qui reste ou qui s'en va. Tous les joueurs ont un contrat ici, nous verrons ce qui se passera. Cela a été une année difficile mais ils ont fait des choses bien aussi."

Vous avez parlé avec Bale ?

"Je ne vais pas parler de la saison de Bale, mais seulement de ce qui est devant nous. Je vais compter sur lui, comme tous les joueurs. Vous savez quel joueur il est."

Vous pourriez convaincre Mbappé de venir ? Vous aimeriez l'entraîner ?

"Non, je ne vais pas parler d'un joueur qui ne joue pas dans mon équipe. La saison est en jeu. Nous connaissons la qualité de Neymar et Mbappé, mais je ne pense qu'au match de demain. J'adorerais l'entraîner [Mbappé], comme tous les bons joueurs. Je n'ai rien demandé au président, ce n'est pas le moment de parler de ça."

Qu'attendez-vous du Celta Vigo ?

C'est une bonne équipe, ils ont eu des hauts et des bas. Leur classement (18e, ndlr) est peut-être injuste, je sais qu'ils peuvent être plus haut. Ils savent très bien jouer au football. Mais il va falloir surtout penser à ce que nous allons faire nous."

Que pensez-vous de Militao (recruté par le Real pour la saison prochaine) ?

"C'est un joueur que nous avons déjà fait signer, très fort, avec de l'avenir, jeune et c'est important. Il joue également latéral, mais son poste est celui de central. Nous verrons bien. Mais c'est pour la saison prochaine."