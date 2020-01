Raphaël Varane : "Continuer à donner le meilleur pour le Real Madrid"

Raphaël Varane a réitéré sa volonté de poursuivre avec le Real aussi longtemps que possible et continuer à remporter des trophées.

Raphaël Varane est au depuis 2011 et il n’a toujours aucune envie d’aller voir ailleurs. Le défenseur international français vient de confirmer, dans une interview accordée à la et diffusée par DAZN, qu’il a tout ce qu’il veut dans le capitale espagnole et qu’il n’envisage pas un seul moment un départ sous d’autres cieux.

Varane est admiratif de Zidane

« Je suis ici depuis huit ans et chaque fois c'est comme recommencer à zéro. Je veux donner le meilleur de moi-même pour cette camiseta », a assuré l’ancien lensois. Pour ce qui est de ses ambitions, elles restent les mêmes : continuer à garnir son CV et l’armoire à trophées du club : « L'objectif au Real Madrid est toujours de tout gagner. Tout ce que j'ai gagné, c'est plus qu'un rêve ».

Si Varane est aussi comblé à Bernabeu c’est aussi parce qu’il peut compter sur un entraineur avec qui le courant passe à merveille. « C’est un grand exemple pour moi en raison de sa sérénité, il est toujours d’humeur positive ». Pour rappel, c’est ZZ qui avait été derrière la venue de Varane en , alors qu’il œuvrait à l’époque comme conseiller du président Florentino Perez.

« Sergio Ramos est une source d’inspiration pour moi »

Tout en louant son coach, le Français a aussi évoqué son excellente relation avec ses coéquipiers. Il s’est dit notamment très reconnaissant envers son capitaine Sergio Ramos : « Il a une mentalité de gagnant et un énorme vécu. J'ai été inspiré par des joueurs comme lui ou Pepe, parce que ce sont des défenseurs. Et aussi par quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, qui est un exemple pour n'importe quel footballeur ».

Enfin, Varane a parlé de l’exigence qu’il y a chaque jour dans un club tel que le Real. « Être un défenseur de cette équipe signifie que vous ne devez faire que très peu d'erreurs. Nous avons 50 mètres de terrain derrière nous ». Et s’il y a un joueur en particulier contre qui il est interdit de fauter c’est Lionel Messi. « Vous ne pouvez pas vous défendre comme vous le faites avec les autres et cela demande du travail d'équipe. Vous ne pouvez pas lui laisser le moindre espace », a déclaré l’international tricolore au sujet de la star argentine.