Real Madrid, Zidane inquiet pour Hazard

Le Real Madrid a perdu Eden Hazard sur blesssure et Zidane est inquiet pour son joueur.

Zinédine Zidane, entraîneur du , qui a essuyé sa deuxième défaite de la saison en à , 0-1, s 'est exprimé au terme du match, se disant inquiet pour Eden Hazard blessé, alors que le Real défie en dans quelques jours :

Levante - Real Madrid 1-0, le Real chute à Levante

"La sensation est mauvaise. Ça n'a pas l'air d'aller. Il s'est fait mal là où il s'était blessé. Ça a été un coup, je crois. Là, il a encore mal, mais on verra demain au moment des examens médicaux", a estimé l'entraîneur français en conférence de presse d'après-match.

"On se sent mal, c'est vraiment ennuyeux (cette défaite). Il ne nous a manqué que le but. On a bien commencé, on a créé des occasions, du danger... mais il nous a manqué le but, ce qui est le plus important. C'est le football... En deux matches, nous avons perdu cinq points (sur le Barça, après le 2-2 contre le dimanche dernier). Nous avons connu de bons moments cette saison, mais les deux derniers matches sont des résultats très négatifs pour nous. Maintenant, nous avons deux matches très importants la semaine prochaine (contre Manchester City en Ligue des champions puis le Barça en ), et on sait leur importance.", a ajouté Zizou.