Real Madrid - Zidane confirme la présence de Benzema pour le derby madrilène

L'entraîneur merengue a affirmé que Karim Benzema serait bien dans le groupe du Real Madrid pour défier l'Atlético dimanche.

Le titre de champion d'Espagne se jouera peut-être dimanche, sur la pelouse du Wanda Metropolitano avec ce derby de Madrid entre le Real et l'Atletico. Cinq points séparent les deux équipes avant le choc, à l'avantage des Colchoneros, qui ont également un match en moins.

Présent en conférence de presse ce samedi, Zinédine Zidane a levé les doutes concernant la participation de Karim Benzema à la rencontre, alors que l'attaquant est absent depuis quelques matchs.

"Nous savons ce qu'est Karim, il est important pour nous. Karim sera là demain, a affirmé le champion du monde 1998. Il est important dans notre système de jeu, surtout quand nous avons la balle. S'il y a un doute, je n'aime pas ça. Nous n'allons pas mettre Karim en danger. Ceux qui vont jouer seront à cent pour cent.

"C'est un joueur spécial, parce qu'il est spécial pour ce qu'il fait sur le terrain. Benzema est une joie pour le football, pour moi en tant qu'entraîneur il l'est. Quand il est arrivé ici, on parlait beaucoup de lui et dix ans plus tard, on peut voir quel joueur il est et combien il s'est amélioré."

En ce qui concerne la rencontre en elle-même, le Français ne croit pas qu'il y ait de favori dans un match comme celui-ci, qu'importe ce qui s'est passé dans le passé. "Favoris ? Aucun, il n'y a pas de favori dans un derby. Il y a un beau match à jouer.

"C'est un grand match de football, c'est ce que les fans veulent voir. Ce qui s'est passé dans le passé n'aide pas du tout. Nous allons jouer un bon match et c'est tout. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous devons faire un bon match parce que nous jouons contre un grand rival, qui est au sommet du classement.

"Nous partons avec l'idée de jouer un grand match de football. Nous devons prendre un bon départ et jouer un bon match pendant les 90 minutes complètes, parce que c'est un très bon adversaire. Les joueurs aiment vraiment jouer à ce genre de jeu."

Enfin, Zidane a évoqué la blessure d'Eden Hazard. "Il n'y a pas de rechute pour Hazard, ce que nous voulons, c'est qu'il revienne à 100 %. Nous y allons petit à petit, sans précipitation.

"Nous devons faire avec son ressenti. Il est important que lorsqu'il revient, il se sente fort. Nous ne risquons rien avec son retour, mais il va bien et j'espère que la semaine prochaine, peut-être, il pourra être avec nous."