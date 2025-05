Real Madrid, Xabi Alonso exige deux galactiques

Xabi Alonso aurait établi une liste restreinte de deux joueurs qu'il souhaiterait recruter au Real Madrid s'il remplaçait Carlo Ancelotti

L'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen a impressionné par son sens tactique et son leadership en Bundesliga et est désormais considéré comme le favori pour prendre les rênes du Santiago Bernabéu, d'autant plus que la position d'Ancelotti devient de plus en plus précaire. Le club envisagerait une transition progressive, Santiago Solari étant envisagé comme solution intérimaire pour superviser la participation du Real Madrid à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Par la suite, Alonso serait présenté comme entraîneur permanent, chargé de mener la nouvelle ère du club de la capitale.

Selon le journal espagnol AS, deux noms familiers d'Alonso, Martín Zubimendi et Florian Wirtz, figurent en tête de sa liste de priorités. Ces deux joueurs sont bien connus des recruteurs madrilènes, le club les suivant de près depuis un certain temps.

Zubimendi, de la Real Sociedad, bénéficierait d'une clause libératoire de 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling/68 millions de dollars). En l'absence de Toni Kroos, il est considéré comme un remplaçant idéal pour rétablir l'équilibre et la fluidité au cœur du milieu de terrain. Wirtz, la force créatrice de l'attaque du Bayer Leverkusen, représente quant à lui une proposition plus onéreuse. Le montant du transfert de l'international allemand devrait dépasser les 100 millions d'euros (85 millions de livres sterling/113 millions de dollars), et la concurrence du Bayern Munich risque de compliquer les choses.

Outre Zubimendi et Wirtz, un troisième nom gagne en popularité : le défenseur central Jonathan Tah. Cet imposant défenseur allemand, qui mesure 1,95 mètre, est devenu un élément clé de Leverkusen sous la direction d'Alonso. Bien que Tah ait apparemment signé un accord de pré-contrat avec Barcelone, des événements récents pourraient avoir modifié cette trajectoire. Les incertitudes entourant les capacités financières de Barcelone et l'évolution de ses besoins défensifs pourraient ouvrir la voie au Real Madrid. On pense qu'Alonso a donné son feu vert à l'idée de recruter Tah, notamment compte tenu du rôle essentiel du défenseur dans le système défensif à trois de Leverkusen, un système qu'Alonso pourrait chercher à reproduire à Madrid.

Avec Alonso potentiellement aux commandes et une liste précise de ses priorités de transfert, le Real Madrid semble prêt à opérer une refonte tactique. L'arrivée officielle de l'ancien maître du milieu de terrain sur le banc reste à confirmer, mais le plan du club laisse déjà entrevoir un nouveau chapitre sous sa direction.