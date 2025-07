Real Madrid : Xabi Alonso dévoile son joueur préféré

Le Real Madrid a conservé sa chance de remporter la Coupe du Monde des Clubs 2025 après avoir éliminé la Juventus en huitièmes de finale à Miami.

Gonzalo García a inscrit l'unique but de la rencontre, ce qui lui a valu un quart de finale contre le Borussia Dortmund ou Monterrey.

Au lendemain des événements du Hard Rock Stadium, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, s'est exprimé devant les médias sur divers sujets, selon Diario AS. Il a tout d'abord évoqué la performance contre la Juventus.

« La victoire a un goût délicieux. Dans ce format, à chaque match, on rentre à la maison ou on continue, et nous voulons continuer sur cette lancée. Nous sommes en quarts de finale. La première mi-temps a été bonne, on a progressé, on aurait pu marquer plus de buts. On s'est créé des occasions, même si on n'a pas souffert dans le match. On continue de progresser. On progresse. Et c'est très important. »

Alonso s'est exprimé sur Gonzalo, auteur de son troisième but en quatre matches lors de la Coupe du Monde des Clubs. Il a également évoqué la possibilité que Kylian Mbappé remplace le joueur de 21 ans en attaque, maintenant qu'il est de retour après une maladie.

« Je suis content pour lui et pour l'équipe, nous l'encourageons à poursuivre sur cette lancée. Il réalise une très bonne performance, avec des buts et tout son potentiel. Il profite pleinement de son temps de jeu. »

« Je ne pense pas encore au prochain match, je me concentre sur aujourd'hui. (Mbappé) retrouvera son rythme de jour en jour. Je lui parle tous les jours pour connaître son ressenti. Nous avons trois jours pour voir comment il se sent (pour le quart de finale). »

Alonso se réjouit du titre de MVP Federico Valverde

Federico Valverde, élu meilleur joueur du match contre la Juventus, a également été salué par Alonso.

« Il me simplifie la vie. C'est un joueur de haut niveau, il fait tout bien, avec fierté, et il entraîne ses coéquipiers. »