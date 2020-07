Real Madrid - Valverde : "Je ne suis pas très content de mon match"

Malgré la victoire décisive face à Bilbao, Federico Valverde, le milieu de terrain du Real Madrid, aurait aimé faire mieux sur le plan personnel.

Vainqueur sur la pelouse de l' dimanche après-midi (0-1), le , qui compte 4 points d'avance sur le Barça a quatre journées de la fin de la saison du championnat d' , a fait un grand pas vers le titre en . Titulaire face aux Basques, Federico Valverde a livré ses impressions au sortir de ce succès acquis grâce à un pénalty inscrit par le capitaine Sergio Ramos. Un pénalty qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre en Espagne ces dernières heures...

"Personnellement, je ne suis pas très content de mon match"

"C’est un adversaire qui se bat sur chaque balle comme si c’était la dernière. C’est dur, mais lorsque vous remportez la victoire, vous repartez avec une grande satisfaction (...) En première mi-temps, nous n’avons pas bien réussi à les contrer, on voulait essayer de gagner le deuxième ballon. Nous avons corrigé ça en deuxième mi-temps. L’entraîneur nous a donné les indications pour corriger cela, nous l’avons bien fait", a ainsi déclaré le milieu de terrain, qui a expliqué les conseils donnés par Zinédine Zidane.





"Aider les défenseurs, essayer d’apporter ce petit plus, pour nous les milieux de terrain, offensivement et défensivement. Et évidemment, être bon avec le ballon quand il s’agit d’attaquer. Personnellement, je ne suis pas très content de mon match avec le ballon, mais je suis content du travail que j’ai fait", a confié Federico Valverde. Reste que le Real Madrid est bien parti pour remporter le titre en . Plus que quatre matches à disputer, et ceux-ci seront abordés avec détermination.

"On les aborde avec beaucoup d’envie et de motivation. Avec le soutien des personnes qui ne peuvent pas nous voir au stade, mais les messages vous donnent satisfaction et l’envie de nous battre. Merci à eux pour leur soutien, si nous pouvons remporter ce titre, il leur reviendra", a promis le Madrilène.