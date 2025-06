Real Madrid : une nouvelle recrue débarque !

Real Madrid vs Majorque

Le Real Madrid reste confiant quant au transfert d'Alvaro Carreras, selon la presse locale

Le Real Madrid a été très actif cet été, et de nouveaux transferts sont à conclure dans les semaines à venir. Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont déjà officiellement rejoint le club, Franco Mastantuono devrait être le prochain, et un autre transfert devrait également être finalisé lors de la deuxième fenêtre de transfert.

Le Real Madrid espérait recruter plus de deux joueurs pour la Coupe du Monde des Clubs, mais cela n'a finalement pas été le cas. Alvaro Carreras était le troisième joueur susceptible d'intégrer l'effectif de Xabi Alonso, mais après son inscription par Benfica pour le tournoi de cet été, il est devenu évident qu'un accord ne serait pas conclu à temps pour la date limite de mardi.

Malgré cela, le Real Madrid reste confiant quant à la signature d'un accord pour Carreras. Et selon Diario AS, l'objectif est que cela se concrétise une fois la Coupe du Monde des Clubs terminée.

Benfica demandait 48 millions d'euros pour finaliser un transfert avant la Coupe du Monde des Clubs, mais le Real Madrid n'était prêt à débourser que 40 millions d'euros. Par conséquent, Alonso ne pourra compter que sur Fran Garcia comme latéral gauche naturel pour la compétition.

Carreras espère également rejoindre le Real Madrid plus tard cet été

Le Real Madrid n'a pas l'intention de renoncer à un transfert pour Carreras, même s'il n'a pas réussi à le recruter ce mois-ci. Selon Marca, le joueur lui-même le sait. Le joueur de 22 ans est serein quant à la situation et espère rejoindre le Santiago Bernabéu plus tard dans l'été.

Le poste de latéral gauche est sans aucun doute un poste que le Real Madrid doit occuper, et Carreras serait un excellent atout. Il reste à voir s'il rejoindra le club, mais à ce stade, cela semble probable.