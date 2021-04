Real Madrid, Une ancienne gloire conseille à Sergio Ramos de rester

N’ayant toujours pas prolonger avec le Real Madrid, Sergio Ramos est dans le flou. Michel, ancien du club, a son avis sur le sujet.

En septembre dernier, Sergio Ramos avait déclaré que son avenir serait rapidement décidé et qu’il en parlerait le moment venu. Le défenseur espagnol, son club et tous les supporters du Real Madrid ne s’attendaient sûrement pas à ce que ces discussions pour prolonger prennent autant de temps.

Alors que la saison est rentrée dans son sprint final, Sergio Ramos est libre de discuter avec n’importe quel club depuis le 1er janvier. Seulement, la priorité n°1 du capitaine madrilène est de rester à Madrid mais aucun accord n’a été trouvé avec Florentino Perez. Partira-t-il libre dans deux mois ? Le flou qui entoure la situation de Ramos se fait de plus en plus épais.

Revenu blessé de sélection à cause de son envie de record, Sergio Ramos n’a pas arrangé son cas au sein du club. Devant louper encore un mois de compétition, Sergio Ramos a plus brillé par son absence que ses performances cette année. Mais il reste un pion essentiel de l’effectif de Zidane et sa place n’a jamais été remis en cause.

Présent sur l’émission « El Larguero » de la Cadena Ser, l’ancien coach de l’OM, Michel, est revenu sur la situation du joueur le plus capé de l’histoire de la Roja. En tant qu’ancien Merengue, c’est tout vu pour lui.

"Si j'étais Ramos et que j'étais un joueur du Real Madrid, je ne partirais jamais. Il a un CV rempli de titres et de prestige. Être au Real Madrid du début à la fin est une note supplémentaire, mais bien sûr, je ne sais pas ce qui se passe dans les négociations. Comme j'ai vécu au Real Madrid et que je sais ce que signifie le Real, je ne partirais pas, même accompagné par la police. Si Sergio Ramos reste, c'est mieux pour Madrid et mieux pour lui."

"Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il va battre le record de toute façon. Si j’avais été sélectionneur, j'aurais essayé qu'il ne joue pas ce jour-là."

Ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique n’a clairement pas arrangé sa cote de sympathie auprès des fans du Real, qui le voit déjà comme un traitre depuis son départ du club vers le rival en 1996.