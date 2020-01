Real Madrid, un point de chute au Portugal pour Mariano Diaz

Plus vraiment en odeur de sainteté au Real Madrid, Mariano Diaz a un point de chute au Portugal.

Avec deux apparitions seulement cette saison, Mariano Diaz est placardisé au et selon O Jogo, le salut viendra du pour l'ancien lyonnais.

Leo Messi nostalgique de Cristiano Ronaldo

Revenu à la maison mère à l'été 2018, Mariano Diaz pourrait partir cet hiver. Zinedine Zidane avait récemment confié en conférence de presse que la possibilité d'un départ existe pour l'attaquant,de 26 ans.

Et selon une indiscrétion d'O Jogo, , qui vient de céder Raul de Tomas à l' Barcelone, fait le forcing pour s'offrir le numéro 7 du Real. On parle d'ailleur d'un prêt.