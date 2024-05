Real Madrid : un joueur isolé du groupe avant la finale de la C1 !

Pour la finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti, le manager du Real Madrid, devrait pouvoir compter sur un effectif au complet

A l'exception de David Alaba et Aurélien Tchouameni, le Real est quasiment au complet pour la finale de la C1.

Mais s'il envisageait de titulariser Andriy Lunin à la place de Thibaut Courtois contre le Borussia Dortmund, il devra désormais prendre en compte le fait que l'Ukrainien abordera le match en étant indisposé.

L'article continue ci-dessous

Lunin a manqué l'entraînement lundi et mardi en raison d'une fièvre, et même si Diario AS affirme qu'il a continué à s'améliorer mercredi, revenant à l'entraînement dans la foulée, il a été contraint de s'entraîner seul. Les Blancos ne voulaient pas courir le risque d'une propagation du virus et ont donc tenu Lunin à l'écart de ses coéquipiers, avant leur déplacement à Londres jeudi.

Tous les rapports indiquent que Carlo Ancelotti choisira Thibaut Courtois comme gardien de but à Wembley, mais l'Italien n'a pas dévoilé ses intentions à l'approche de la finale. Si Ancelotti avait des doutes, le début de semaine malheureux de Lunin n'aura fait que les renforcer.