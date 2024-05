Real Madrid : un joueur chassé par Mbappé ?

Les liens entre Manchester United et de Newcastle United, Joselu Mato, ont surpris beaucoup de monde en Angleterre.

Le joueur de 33 ans est en grande forme depuis plusieurs saisons et, en jouant un rôle de rotation avec le Real Madrid, il a le deuxième meilleur taux de réussite de tous ses attaquants.

Actuellement, prêté par l'Espanyol, le Real Madrid a la possibilité de le conserver cet été pour 1,5 million d'euros, mais si les Pericos ne sont pas promus, ils seront contraints de le prêter à nouveau, ce qui pourrait profiter aux Blancs. Les Blancos n'ont pas encore pris de décision quant à son avenir et, selon certaines sources, plusieurs clubs surveillent sa situation.

Un joueur très utile

Manchester United est l'un de ces clubs, et l'origine de cette histoire vient d'une discussion entre les Red Devils et son agent au sujet de sa disponibilité, comme l'a révélé le journaliste Matteo Moretto. Jusqu'à présent, aucun contact n'a été établi avec les Blancos ou l'Espanyol - l'attaquant de 33 ans donnera la priorité au Real Madrid avant d'écouter d'autres offres.

Joselu a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 45 matches cette saison, mais la plupart de ces apparitions ont eu lieu sur le banc de touche. Avec une moyenne d'un but toutes les 135 minutes, son taux de réussite est le deuxième meilleur de l'effectif du Real Madrid, derrière Vinicius Junior, et seuls Jude Bellingham et le Brésilien en ont plus cette saison. Sa contribution s'est avérée cruciale pour Carlo Ancelotti, au cours d'une saison sans autre numéro neuf naturel. L'arrivée prochaine et attendue de Kylian Mbappé risque néanmoins de le pousser loin du club merengue.