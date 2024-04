Real Madrid : un concurrent inattendu pour Mbappé

Le Real Madrid devrait investir une somme modique sur un concurrent pour Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s'apprête à vivre un grand été. Kylian Mbappé devrait rejoindre Endrick Felipe, tandis qu'un transfert d'Alphonso Davies a également de grandes chances d'arriver dans la capitale espagnole, les négociations entre les Blancos et le Bayern Munich devant débuter dans les semaines à venir.

Mbappé et Endrick ne seront pas les seuls attaquants à rejoindre le Santiago Bernabeu, puisque Joselu Mato devrait également rejoindre le Real Madrid de manière permanente. Le prêt du joueur de 34 ans cette saison a été très fructueux, puisqu'il a inscrit 14 buts pour l'équipe de Carlo Ancelotti, toutes compétitions confondues.

1.5M€ sinon rien

Selon Diario AS, le Real Madrid a l'intention d'activer la clause d'achat de son contrat de prêt avec l'Espanyol, qui s'élève à 1,5 million d'euros. Il arriverait avec un contrat d'un an, la politique du club pour les joueurs de plus de 30 ans étant d'offrir des contrats de 12 mois renouvelables. Il ne fait aucun doute que Joselu a mérité un transfert permanent au Real Madrid. Il a été très bon cette saison lorsqu'on a fait appel à lui, et son arrivée permettrait de relâcher la pression sur Endrick, qui pourrait s'adapter facilement à la vie dans le football espagnol.