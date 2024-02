Real Madrid : un ancien Galactique ne veut pas de Mbappé

Le Real Madrid a été averti qu'il devait être prudent avant de signer un grand nom comme Kylian Mbappé

Les géants espagnols seraient sur le point de conclure un accord pour recruter l'attaquant français après qu'il a informé le Paris Saint-Germain qu'il quitterait le club à la fin de son contrat à la fin de la saison. Sa signature pourrait marquer le début d'une nouvelle ère galactique pour Madrid, à l'image de l'époque où Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo et David Beckham avaient signé ensemble. Cependant, l'ancienne star madrilène Ivan Helguera a prévenu que les Galactiques peuvent ne pas être à la hauteur de leur potentiel.

L'ancien international espagnol a exprimé ses craintes lors d'un événement organisé par La Liga et DAZN : "Ce qui se passe, c'est qu'il faut voir les erreurs qui ont été commises, il y a eu beaucoup de chiffres et de très bons joueurs... mais rien n'a été gagné. À Madrid, il est important de gagner chaque année. C'est merveilleux d'avoir tous ces joueurs, mais vous devez savoir comment équilibrer un bon groupe. Si Mbappé venait au Real Madrid, ce serait un recrutement impressionnant et il serait difficile de le battre".

Mbappé, ça ne fait que commencer

Mbappé rejoindrait une équipe qui compte déjà des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, ainsi que les vétérans Luka Modric et Toni Kroos. Malgré les qualités dont dispose Carlo Ancelotti, l'équipe de Santiago Bernabéu n'a remporté ni la Liga ni la Ligue des champions la saison dernière.

Le club de la capitale devrait remporter le titre de champion d'Espagne cette saison, et pourrait également décrocher sa 15e couronne européenne, tout en cherchant à faire venir Mbappé à Santiago Bernabéu lors de la période de transfert estivale.