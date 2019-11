Real Madrid - Thibaut Courtois : "Ce qui se dit à l’extérieur ne m’affecte pas"

Déçu du match nul concédé face au Betis Séville samedi soir (0-0), le gardien belge du Real Madrid s'est confié avec franchise en zone mixte.

Le avait une occasion en or, elle s'est transformée en occasion manqué. Samedi soir, les Madrilènes recevaient le au Santiago Bernabeu et pouvaient, en cas de succès, reprendre la place de leader de au , défait un peu plus tôt dans la journée (3-1).

Malheureusement pour la Maison Blanche, la rencontre face aux Andalous s'est soldée sur un triste match nul et vierge (0-0), empêchant les hommes de Zinédine Zidane de profiter de la contre-performance du Barça. En zone mixte après la rencontre, le gardien de but Thibaut Courtois s'est exprimé devant les journalistes, évoquant les progrès des équipes du championnat d' , mais aussi la mauvaise passe qu'il traverse ces derniers mois.

"Quand tu es l’un des meilleurs gardiens on attend toujours beaucoup de toi"

"Nous n’avons pas fait un mauvais match. Nous avons eu des occasions mais nous n’avons pas réussi à marquer. Je ne pense pas que le niveau des grandes équipes ait baissé. Le football est plus compliqué et les autres équipes de la ont progressé. On peut perdre contre n’importe quelle équipe. Au Bernabéu, on s’attend à ce que nous gagnions. Les joueurs ne sont pas contents de faire match nul. Si vous voulez gagner la Liga, vous devez gagner ici. C’est une occasion manquée mais il faut continuer", a d'abord déclaré le portier du Real Madrid, avant se pencher sur son cas personnel et sur les critiques dont il a fait l'objet.

L'article continue ci-dessous

"Quand tu es l’un des meilleurs gardiens on attend toujours beaucoup de toi. J’accepte ce défi et je travaille dur pour ça. Certains matchs ne se déroulent pas bien, d’autres si. La solidité de l’équipe est très bonne, on défend et on attaque à onze", a ajouté le Belge.

"Gardien de but, c’est un poste spécial, peu de personnes ont été dans les cages. Je ne me préoccupe pas de l’avis de ceux qui n’ont jamais été dans les buts. Je suis concentré sur moi-même, je m’entraîne bien, je note le soutien de l’équipe et de l’entraîneur. Ce qui se dit à l’extérieur ne m’affecte pas, je ne le lis pas non plus. Je me sens très bien, il faut continuer sur cette voie", a ensuite conclu l'ancien portier de l'Atlético de Madrid, déterminé.