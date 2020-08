Real Madrid - Takefusa Kubo va être prêté un an à Villarreal

Unai Emery et Villarreal s'apprêtent à enregistrer l'arrivée de Takefusa Kubo. Le jeune japonais va être prêté sans option d'achat par le Real Madrid.

Formé au , Takefusa Kubo, appartenant désormais au , est l'un des principaux protagonistes du marché des transferts cet été en . Particulièrement talentueux et annoncé comme l'un des futurs cracks de sa génération, le Japonais suscite les convoitises.

Takefusa Kubo attendu à dans les prochaines heures

Si Osasuna semblait la piste la plus chaude ces dernières semaines, Takefusa Kubo va finalement prendre la direction de Villarreal. Selon les informations de AS, le joueur de 19 ans va être prêté sans option d'achat à l'équipe désormais entraînée par Unai Emery, laquelle payera la somme de 2 millions d'euros. Le quotidien ibérique précise même que Villarreal devra payer la totalité de son salaire. Pour rappel, prêté à Majorque la saison dernière, le jeune joueur a montré de très belles choses en .





Malgré la relégation du club, cette expérience a selon lui été une très grande réussite, car formatrice. "Le club m'a fait grandir en tant que joueur et aussi en tant que personne. Je laisse de très bons amis avec qui j'ai partagé de bons et de mauvais moments, et j'ai toujours remarqué l'affection des gens de l'île. Ce fut une saison inoubliable à bien des égards", avait ainsi confié Takefusa Kubo à Football, ne cachant pas son envie d'avoir enfin sa chance au Real Madrid.



Force est de constater que si le Champion d'Espagne ne compte pas vraiment sur lui dans un futur proche, le fait que Takefusa Kubo soit prêté sans option d'achat démontre que les Madrilènes n'entendent pas s'en séparer. L'idée est donc de le laisser se développer, ce qui ne serait guère possible avec un temps de jeu réduit.