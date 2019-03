Real Madrid : Solari sur un siège éjectable, la piste Zidane refait surface !

Selon Marca, Santiago Solari ne sera plus l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Et Zinédine Zidane pourrait revenir au mois de juin.

En une semaine, le Real Madrid a tout perdu. D’abord la Coupe du Roi, avec une élimination difficile face au FC Barcelone (1-1, 0-3), puis la Liga, suite à une nouvelle défaite concédée contre les Blaugrana (0-1) qui ont pris 12 points d’avance. Et enfin la Ligue des Champions ce mardi, et l’humiliation subie au Santiago-Bernabeu contre l’Ajax Amsterdam (1-4, 2-1 à l’aller). Un malheureux triplé qui devrait pousser l’entraîneur, Santiago Solari, vers la sortie.

La piste Mourinho s’éloigne

Marca se montre plus catégorique. Selon nos confrères espagnols, le technicien argentin ne sera tout simplement pas l’entraîneur de la Maison Blanche la saison prochaine. Celui qui était parti pour n'être qu'un intérimaire aurait eu une longue réunion avec le président, Florentino Perez, après la déroute contre l'Ajax, et son destin serait maintenant scellé. Et alors que les supporters réclamaient le retour de José Mourinho au sortir de la rencontre face aux Néerlandais, le quotidien espagnol assure que le Portugais ne reviendra pas. Sa relation est pourtant bonne avec Perez, mais le dirigeant cherche un autre profil.

Pour remplacer Solari, Marca avance plusieurs hypothèses déjà étudiées par le passé : Jürgen Klopp (Liverpool), Massimiliano Allegri (Juventus) et Mauricio Pochettino (Tottenham), tous sous contrat avec leurs équipes respectives. Reste la piste menant à… Zinédine Zidane, qui avait quitté le club madrilène l’été dernier, en anticipant bien la fin de cycle de son équipe. Récemment, le technicien français expliquait qu’il voulait à nouveau entraîner. Mais aussi vite ?

Zidane ne ferme pas la porte pour cet été

Pour la célèbre émission El Chiringuito, c’est un grand oui. En effet, le talk-show diffusé sur la chaîne La Sexta annonce ce mercredi que Solari devrait prendre la porte avant la rencontre face à Valladolid, ce dimanche, et que les dirigeants madrilènes auraient d’ores et déjà contacté "Zizou" pour un improbable come-back. La réaction du Tricolore ? "Pas maintenant, attendons le mois de juin pour prendre une décision", aurait-il, en substance, répondu à Perez… Également annoncé du côté de Chelsea ou de la Juventus, le champion du monde 1998 ne reviendra qu'à condition que son président lui offre de grosses garanties au niveau du recrutement.