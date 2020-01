Real Madrid-Séville (2-1) - Le leader sauvé par un héros nommé Casemiro

Le Real Madrid s'est imposé face au FC Séville ce samedi et s'empare de la tête de la Liga, grâce à un doublé inscrit par le Brésilien Casemiro.

Vainqueur de la Supercoupe d' face à l'Atlético de Madrid lors de son dernier match, c'est un en confiance et invaincu à domicile cette saison qui recevait le ce samedi, au stade Santiago Bernabeu. Dans un tel contexte, les hommes de Zinédine Zidane avaient la ferme intention de s'emparer seuls de la tête du championnat grâce à un succès. Mais cela n'a pas été chose aisée face à des Andalous méritants.

Casemiro, le surprenant facteur X du Real Madrid

En début de rencontre, les Madrilènes étaient les plus entreprenants devant leurs supporters. Il fallait attendre la 12ème minute de jeu pour voir Toni Kroos allumer la première mèche de ce match, lequel armait une frappe enroulée du pied droit qui allait se loger dans les gants de Tomas Vaclik. Peinant à sortir de leur moitié de terrain, se sont pourtant les visiteurs qui allaient faire passer un énorme frisson dans les travées du Bernabeu. Détaché du marquage, Luuk de Jong expédiait une reprise de la tête dans la lucarne opposée (29e), mais cette réalisation allait être annulée après usage de la VAR. Pas évident du tout...





Au retour des vestiaires, la Maison Blanche ouvrait le score à la 57ème minute de jeu, grâce au taulier de son milieu de terrain. Trouvé d'une talonnade pleine de maîtrise par Luka Jovic, Casemiro inscrivait le premier but de la rencontre d'un ballon piqué inspiré. L'avantage au score allait toutefois être de courte durée pour les hommes de Zinédine Zidane, puisque 7 minutes plus tard, Luuk de Jong, encore lui, se chargeait d'égaliser. Cette fois, sa frappe limpide du pied gauche qui ne laissait aucune chance à Thibaut Courtois était validée par les arbitres de la rencontre. Tout était à refaire pour le Real Madrid.



Rejoint par le FC Séville, le club de la capitale espagnole allait reprendre l'avantage cinq minutes plus tard. Et de nouveau, le buteur allait se nommer Casemiro. Auteur de son 3ème but de la saison, le Brésilien inscrivait le premier doublé de sa carrière d'une jolie tête (69e). La fin de match allait être riche en spectacle, avec des occasions à mettre à l'actif des deux formations. Finalement, c'est bien le Real qui s'est imposé, et vire en tête de la .