Real Madrid, Sergio Ramos va parler de son futur jeudi

A en croire la Cuatro, Sergio Ramos devrait annoncer la décision sur son futur, jeudi, dans un live Twitch.

Au PSG, Kylian Mbappé fait durer le suspense concernant une potentielle prolongation, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2022. Du côté du Real Madrid, l’attente est aussi palpable mais beaucoup plus inquiétante. En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé avec le club madrilène, ni donné une tendance sur ses intentions.

Le suspense pourrait prendre fin dans les prochaines heures si l’on en croit le média espagnol Cuatro. Ce dernier explique que le capitaine du Real Madrid va prendre la parole par deux fois, jeudi. Une première fois à 17h lors d’un point presse organisé avec Amazon Prime pour dévoiler la deuxième partie de son documentaire sur lui et sa famille.

S’il devrait se montrer plutôt vague durant cette conférence de presse, Sergio Ramos devrait se montrer plus bavard deux heures plus tard sur la plateforme Twitch. En compagnie d’Ibai Llanos, l’international espagnol devrait répondre sans détour aux questions entourant son avenir et enfin dire s’il continue ou on non l’aventure commencée en 2004 au Real Madrid.

Pour rappel, Sergio Ramos n’a plus pris la parole publiquement depuis le 2 septembre dernier lors d’une rassemblement avec la sélection espagnole.

L'article continue ci-dessous

"C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Cela ne génère pas de malaise pour moi ou au club. J'ai toujours dit que le thème de l'avenir ne m'inquiète pas. Je suis à Madrid et personne ne m’a jamais montré la porte de la sortie de l’équipe dans laquelle je veux être. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes si nous devons parvenir à un accord."

Sept mois après cette sortie, les discussions semblent toujours au point mort entre le capitaine emblématique et son club. Le Real Madrid lui a proposé un contrat de deux saisons supplémentaires avec une baisse de salaire en raison de la crise liée au Covid-19. C’est sur ce point-là que les avis divergent entre les deux parties.

En raison des services rendus depuis plus de quinze ans, Sergio Ramos aimerait un geste de la part de son club. Reste à savoir s’il a été entendu. Si le PSG est annoncé comme aux aguets dans ce dossier, le club parisien devrait en savoir un peu plus dans les heures qui arrivent.