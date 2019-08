Real Madrid, Sergio Ramos rejoint un club très fermé

Avec 15 ans au Real Madrid, Sergio Ramos rejoint Guti, mais reste loin de Gento et Manolo Sanchís...

Sergio Ramos est sur le point d'entamer sa 15e saison au , le plaçant au sein d'un panthéon de joueurs prestigieux.

Après avoir signé avec Madrid en 2005 pour 27 millions d’euros, Ramos est capitaine de l’équipe depuis 2015 et a conduit le Real à une série historique de trois titres consécutifs en . Au total, Ramos a remporté 20 trophées avec Madrid et pourrait bien devenir le joueur le plus décoré de l’histoire du club, devant Manolo Sanchís (21) et Paco Gento (23).

Ces deux joueurs détiennent également le record du plus grand nombre de campagnes disputées au Real Madrid (Gento de 1953 à 1971 et Sanchís de 1983 à 2001). Ramos aurait besoin de jouer jusqu’à la fin de la saison 2022-23 pour égaler ces chiffres, ce qui n’est pas inconcevable puisque le capitaine espagnol a 33 ans et se verra certainement proposer un nouveau contrat lorsque son bail actuel expirera en juin 2021.

La saison prochaine, Ramos rejoindra les légendes du club Pirri (1964-1980), José Antonio Camacho (1973-1989), Raúl (1994-2010), Iker Casillas (1999-2015) et Miguel Ángel (1968-1985) avec 16 campagnes à Bernabéu dans son escarcelle. Une autre saison le mettrait à niveau avec Santillana (1971-88) et Chendo (1981-98).

En termes d'apparitions, Ramos est cinquième sur la liste avec 607 matchs pour Madrid à son actif. Il devrait rester très longtemps à Madrid pour espérer dépasser Raúl (741 matchs), Iker Casillas (725) et Sanchís (710), recordman historique, mais devrait rattraper Santillana (645) cette saison.

Ramos, défenseur central, a, pour rappel, marqué 85 buts pour Madrid. Un domaine où Ramos est grand recordman, c'est dans son dossier disciplinaire: le défenseur central a amassé 202 cartons jaunes et 25 rouges au cours de sa carrière, un record en . Cependant, il lui reste encore du chemin à faire pour battre le record de tous les temps établi par Gerardo Bedoya, qui a été invité à quitter le pré de manière prématurée 46 fois au cours de sa carrière comme le rappelle AS.