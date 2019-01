Real Madrid, Santiago Solari répond à Pep Guardiola : "Le Real est la meilleure équipe de la décennie, du siècle, de l'histoire"

L'entraîneur du Real Madrid a réagi à l'omission volontaire de Pep Guardiola au moment d'évoquer les meilleures équipes de la décennie.

"La Juventus, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont été les trois meilleures équipes de la dernière décennie. Pourquoi ? Parce qu'à chaque saison, ils gagnent leur championnat, chaque saison, ils gagnent la Coupe", a indiqué Pep Guardiola en conférence de presse oubliant certainement volontairement le Real Madrid parmi ces équipes. Interrogé à ce sujet devant les médias avant le match de Coupe du Roi, Santiago Solari a répondu à l'ancien technicien du FC Barcelone.

"Cela semble être une omission délibérée. Nous ne nous battrons pas pour une décennie alors que le Real Madrid est le meilleur club du siècle et de l'histoire. Il s'agit également du meilleur club de la dernière décennie, car il ne sous-estime jamais personne. Jamais et en aucune situation", a indiqué l'entraîneur du Real Madrid.

Pas de polémique sur Morata

Santiago Solari a refusé de créer une polémique après l'arrivée d'Alvaro Morata à l'Atletico Madrid cet hiver : "Le travail du footballeur, aller au club qui va, est d’être un professionnel et de tout donner, d’avoir le maximum d'investissement, un maximum d’engagement et un maximum de professionnalisme. Ensuite, il peut vous arriver de tomber amoureux du club dans lequel vous travaillez. C'est ce qui m'est arrivé au Real Madrid".

L'entraîneur de la Casa Blanca n'attend pas de recrue cet hiver et est pleinement satisfait de son effectif actuel : "Nous avons un effectif merveilleux. Nous allons nous battre tous les fronts, comme nous l’avons fait. L'équipe est impatiente d'affronter chaque match et enthousiaste à chaque match. On voit dans les entraînements. De nombreux joueurs sont revenus dans la dynamique et c’est l’actualité la plus importante des derniers jours".

Santiago Solari n'a pas indiqué son choix entre Vinicius Junior et Gareth Bale pour le match contre Girona : "Qui sera titulaire entre Vinicius Junior ou Gareth Bale ? Les décisions sont ponctuelles, chaque match a ses caractéristiques. La bonne nouvelle est que presque tous les joueurs, à l'exception de Vallejo qui s'entraîne déjà sur le terrain, sont avec nous et sont disponibles pour disputer cette compétition interne aussi saine".