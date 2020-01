Real Madrid, Reinier a "hâte" de jouer avec Benzema

Reinier Jesus, la nouvelle recrue du Real Madrid, a évoqué ses idoles et Karim Benzema.

Si « Zidane et Kaka » étaient ses deux idoles, Reinier Jesus, nouvelle recrue du , affirme que le joueur avec qui il a le plus hâte de jouer n'est autre qu'un certain Karim Benzelma :

« Oui, avec Benzema. C'est un joueur que j'aime beaucoup et qui s’entend bien avec tous ses coéquipiers», a-t-il cofié à AS.

Reinier a aussi détaillé les raisons qui l'ont poussé à signer pour les merengue :

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde et a toujours eu de grandes équipes. Depuis mon enfance, mon père m'a toujours encouragé à regarder les matchs du Real. Je suis "madridista" depuis l’époque des "Galactiques", quand j'étais encore très jeune. Je veux commencer par marquer des buts et jouer. C'est ce qui m'a amené à Madrid. Mais je sais que ce rêve est encore loin », a ajouté le jeune prodige dans les colonens du journal madrilène.