Real Madrid – Real Sociedad (3-4), Odegaard et Isak éliminent les merengue

Le Real Madrid s'est incliné à domicile en quarts de finale de Coupe du Roi ce jeudi face à la Real Soiedad avec un festival de buts.

Martin Odegaard a joué un très mauvais tour au en quarts de finale de ce jeudi. Le prodige norvégien a ouvert le score dès la 22e minute contre le club merengue, lui qui est actuellement prêté par Madrid à la .

Le Real avait porutant dominé dans le jeu en première période avec une équipe remaniée, mais à la 22e minute, Isak s'approche de la surface merengue et tente sa chance. Areola repousse le ballon sur Odegaard qui d'une frappe déviée, trompe l'ancien parisien. 1-0, Bernabeu est choqué et Odegaard choisit de ne pas célébrer son but.

Nanti d'un défense très perfectible, le Real encaissera un second but peu après le repos. Isak réussit un enroulé qui ne laisse aucune chance à Areola, mais Mateu Lahoz, l'arbitre du match, refuse le but pour une faute d'Igor Zubeldia.

Quelques instants plus tard, le même Isak réussit une splendide reprise de volée sur un service de Barrenetxea pour le 0-2 et cette fois, ça ne souffre d'aucune contestation. Le score passera à 3-0 quand ce diable d'Isak trompera de nouveau Areola d'une frappe au premier poteau.

Le Real sonnera ensuite la révolte par l'entremise de Marcelo avec une belle frappe consécutive à une remise de Brahim Diaz. Dans un match plein de rebondissements et d'opportunités, Isak se muera en passeur pour Mikel Merino à 20 minutes du terme. 4-1, puis 4-2, Rodrygo réduisant la marque en fin de match pour les merengue.

Le Real n'a pas dit son dernier mot et son défenseur Nacho Fernandes marquera le but du 3-4 dans les derniers instants de la rencontre alors que Gorosabel sera exclu pour un second jaune suite à une méchante faute sur Vinicius.

3-4, le Real chute dans ce quart de finale de Coupe du Roi. Odegaard et Isak éliminent les merengue.