Les séances d'entraînement à Valdebebas étaient fermées comme si elles cachaient la formule Coca-Cola, mais les séances ouvertes du Real Madrid à l'UCLA pendant sa tournée d'avant-saison aux États-Unis ont révélé un nouveau monde à la presse rassemblée.

Il y a eu beaucoup de choses à observer et à écouter, par exemple l'implication et l'influence de Davide Ancelotti, qui est bien plus que le fils de Carlo.

L'une des premières fois où cela est apparu clairement, c'était en décembre, six mois après son retour au Real Madrid et quatre mois après le début de la saison. Soudain, à l'approche du derby au stade Santiago Bernabeu, Davide a approché Karim Benzema.

Non pas que Benzema ait besoin d'instructions, mais l'entraîneur adjoint lui a expliqué comment la défense de l'Atlético de Madrid pouvait s'effondrer et à quel point il serait fatal de jouer quelques mètres de large.

À la 12e minute, alors que le score est de 0-0, Vinicius Junior court, lève la tête, lit le mouvement de l'attaquant français et le sert à Benzema qui ouvre le score.

La préparation d'avant-saison montre des signes similaires, puisque nous voyons Davide en contrôle et intense au point de demander à Carlo de lui passer les ballons pour un exercice.

Tout le monde est content car la connexion entre le staff est presque parfaite et naturelle, avec d'autres figures comme l'entraîneur des gardiens Luis Llopis qui a aussi son mot à dire.

Qui est Davide Ancelotti ?

Davide a mis les pieds à la Ciudad Real Madrid pour la première fois en 2013 en tant qu'assistant du préparateur physique.

Le Real Madrid est ravi de lui, considérant le fils d'Ancelotti comme un professionnel infatigable, habitué à passer 12 heures par jour sur le terrain d'entraînement.

Suivant toujours les traces de son père, qui, en tant que footballeur et entraîneur, a exploré tous les aspects du football, Davide avait auparavant fait ses armes au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain.

Puis, au Bayern Munich, il est devenu le bras droit de Carlo. Il occupera ce poste jusqu'à ce que son père prenne sa retraite, vraisemblablement après avoir terminé son deuxième mandat d'entraîneur du Real Madrid.

Il est mis à contribution à Naples et à Everton, où il devient le deuxième plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League.

Avec son étincelle, jouant au bon flic mais sachant aussi poser des limites, il gagne le vestiaire et perd l'étiquette de fils du patron.

Parallèlement, sa capacité à parler italien, français, espagnol, allemand et anglais facilite la communication avec les joueurs, le club et le staff.

En avril, il a vécu une journée étrange, puisqu'il n'a pas pu remplacer Carlo, contrôlé positif au COVID-19, car Davide n'avait pas de licence UEFA PRO.

En tant que joueur, le fils d'Ancelotti a gravi les échelons au sein de l'équipe Primavera de l'AC Milan et a tenté sa chance en prêt en Serie D. Il est aujourd'hui entraîneur.

Aujourd'hui entraîneur à succès, il a épousé en juin l'artiste andalouse Ana Galocha, avec qui il a deux fils, Lucas et Leonardo.