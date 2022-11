Real Madrid : Que s’est-il passé au stade Alfredo Di Stefano lors du match de la Castilla ?

Une rencontre de la Castilla du Real a été interrompue ce dimanche. C’est le flou total au sein de la Casa Blanca.

Ce dimanche, le Real Madrid n’était pas de sortie, car il ne joue que demain en Liga. En revanche, la Réserve de la formation merengue se produisait dans son championnat (Primera Division RFEF) face à la Pontevedra. Mais, son match ne s'est pas déroulé de manière normale. Il y a eu une interruption au milieu de la seconde période, avec une alerte pour une évacuation immédiate.

Une alerte dans le stade annexe du Real

Correspondant de Goal, Javier Birlanda Rodriguez nous a éclairés sur les évènements qui ont eu lieu. « À la 66e minute, ils ont averti par haut-parleur de quitter le stade avec calme et prudence. Après un bref contrôle, moins de cinq minutes, les supporters et les journalistes sont rentrés et le match a repris ».

Pourquoi le match a été cependant interrompu. « La sécurité du stade Alfredo Di Stéfano affirme qu'un bouton est tombé en panne. Soit quelqu'un l'a touché, soit il est tombé en panne et ils ont évacué pour vérifier et s'assurer qu'il n'y avait rien d'étrange. Tout était en ordre. Fausse alerte et tout est en parfait état », a indiqué Javier.

A noter que le Clasico féminin doit avoir lieu ce dimanche soir dans le même stade.