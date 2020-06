Real Madrid, quand Kubo fait aussi bien que Messi

Recrue inattendue du Real Madrid l'été dernier, le jeune prodige japonais fait parler de lui.

Après avoir passé 4 ans à La Masia de Barcelone quand il était enfant, Takefusa Kubo rejoignait le l'été dernier avant d'être prêté dans la foulée au Real Majorque pour une saison.

Selon les statistiques de Alebia Analytics, le virtuose japonais réussit en moyenne 5,4 dribbles à chaque match à Majorque, comme un certain Leo Messi et surtout plus que quiconque dans le championnat espagnol.

Les deux joueurs ont la même taille et le même centre de gravité, ce qui leur permet d'être aussi dangereux balle au pied. Takefusa Kubo est certainement un atout pour le Real Madrid dans le futur.