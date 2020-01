Real Madrid, Paunovic : "Jovic doit faire surgir le lion qui est en lui"

Veljko Paunovic a entraîné l'attaquant des Merengue avec les U19 de la Serbie et croit en ses capacités à s'imposer en Espagne.

En l'absence de Karim Benzema, Eden Hazard et Gareth Bale, Luka Jovic, recruté à prix d'or cet été à l' , sera attendu au tournant ce mercredi soir lors de la Super Coupe d' face à Valence. Depuis l'été dernier, l'attaquant serbe a dû se contenter des miettes laissées par l'attaquant français mais n'a jamais réellement profité des opportunités qui lui ont été donné pour se mettre en valeur et obtenir plus de temps de jeu.

Zinedine Zidane a soutenu le jeune attaquant en conférence de presse avant la rencontre face à Valence. Luka Jovic va selon toute vraisemblance débuter la rencontre et aura une occasion en or de faire taire ses détracteurs. Veljko Paunovic connaît parfaitement Luka Jovic puisqu'il l'a entraîné avec l'équipe U19 de la . Depuis, l'attaquant évoluant au a fait du chemin, mais dans les colonnes dAS, Veljko Paunovic a manifesté sa confiance en Luka Jovic et croit en ses capacités de s'imposer au Real Madrid si ce dernier parvient à donner le meilleur de lui.

"Il doit continuer à prouver sa valeur"

L'article continue ci-dessous

"La meilleure chose est que le Real Madrid signe non seulement le joueur qu'il est déjà, mais son potentiel. J'ai déjà dit que les six premiers mois allaient être une période d'adaptation, qui nécessite de simplifier un peu son rôle. Ce que nous avons vu jusqu'à présent est une version assez légère, il est temps pour lui de se réveiller et de réaliser l'opportunité qu'il a. Je lui fais confiance, mais il est temps pour lui de commencer à profiter des opportunités et la première chose qu'il devrait faire est de gagner ces opportunités", a expliqué l'ancien attaquant.

"C'est un garçon très calme et cela l'aide à être serein dans la surface de réparation. Mais quand il porte un maillot et qu'il est sur le terrain, il y a un lion qu'il n'a pas encore montré au public espagnol et aux fans du Real Madrid. Je sais qu'il est là, je lui fais beaucoup confiance, mais il doit le montrer et faire surgir ce lion qui est à l'intérieur et tout son répertoire de buteur sur le terrain", a ajouté son ancien sélectionneur avec les U19 de la Serbie.

Veljko Paunovic considère que Luka Jovic a besoin de temps : "Il est jeune, il a besoin de mûrir, ces conflits sont dus au manque d'expérience. Vous devez comprendre qu'obtenir quelque chose ne signifie pas que vous l'avez pour toujours. Vous devez continuer à prouver votre valeur, l'exemple ce sont les meilleurs joueurs du monde. Cristiano l'a très bien compris, son ambition le maintient au sommet; et Messi aussi. Les deux, et rien de plus, pouvaient vivre de leur passé; et aucun ne le fait. Personne ne devrait baisser les bras ou les lever, il faut être toujours prêt à prouver sa valeur et à se battre pour des opportunités".