Real Madrid, en l'absence de Benzema, Zidane fait confiance à Jovic

En conférence de presse, Zidane a fait part de sa confiance en l'attaquant serbe Luka Jovic avant le match contre Valence.

Le est privé de Karim Benzema, Gareth Bale et Eden Hazard pour leur demi-finale de Supercoupe d' contre Valence et Zinedine Zidane pourrait opter pour Luka Jovic pour mener la ligne d'attaque.

L'Algérie équipe africaine de l'année 2019 aux CAF Awards

"Il y a un bon sentiment malgré les absences", a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d'avant-match en Arabie saoudite mardi soir.

L'article continue ci-dessous

"Nous avons un banc profond et les autres joueurs peuvent réagir." Jovic est clairement une option pour ZZ. "Il est l'avenir.Il faut être calme avec lui pendant qu'il apprend. C'est un jeune qui veut vraiment apprendre. Il est très bon et il va marquer beaucoup de buts. Nous le soutenons et nous devons être calmes avec lui."

Après avoir analysé les absences en attaque, Zidane a également évoqué l'amélioration défensive de son équipe. "Nous devons continuer", a-t-il déclaré. "Nous sommes sur le point de jouer un match où nous aurons besoin de notre défense."

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du tournoi dans son ensemble et du nouveau format, Zidane a insisté sur le fait qu'il était déterminé à le gagner. "Notre état d'esprit ne change pas", a-t-il déclaré. "Nous sommes heureux de jouer dans cette compétition. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du tourisme. Nous voulons tout donner contre un bon adversaire. Nous nous sommes affrontés récemment en championnat, mais chaque match est différent."