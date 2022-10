Real Madrid - Osasuna (1-1), retour manqué pour Benzema

Pour son retour à la compétition, Karim Benzema a connu une soirée délicate ce dimanche. Lors du Real – Osasuna, il a loupé un pénalty.

Karim Benzema se faisait une joie de retrouver la compétition après plusieurs semaines d’arrêt. Le Français voulait guider les siens vers une 9e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Pari manqué.

Benzema rate un pénalty

Opposé à Osasuna, le Real a été contraint au partage de points (1-1). Et KB9 est pour quelque chose dans cette contre-performance enregistrée. A 11 minutes du terme, il avait la balle de la victoire au bout du pied avec un pénalty à tirer. Mais, malheureusement, il a envoyé le cuir sur la barre.

Depuis l’entame de la saison 2021/2022, Benzema en est à cinq pénaltys ratés sur les 17 qu’il a tentés. Un ratio assez inquiétant.

L’ancien Lyonnais n’a pas marqué dans cet exercice, et il n’est pas parvenu non plus à faire la différence dans le jeu. Il en a eu la possibilité, mais le réalisme a fait défaut. A la fin du premier acte, il a placé une belle volée à l’entrée de la surface mais elle est passée hors cadre. Et en fin de match, il met une tête décroisée qui finit à côté.

Au moins, Benzema pourra se consoler en se disant que le vote pour le Ballon d’Or est désormais clos. Autrement, sa prestation manquée aurait peut-être pu influer sur le choix des jurys.

Le Real lâche prise

Le seul but madrilène du match aura été celui de Vinicius Jr (42e). Il aurait pu suffire au bonheur des Merengue, mais l’équipe de Pampelune a réussi à égaliser à la 50e par l’intermédiaire de Kike Garcia. Réduits à dix à 12 minutes du terme, les visiteurs ont ensuite tenu bon et assuré le point du nul.

Le Real, de son côté, voit sa série de victoires s’arrêter. Mais, au moins, les champions d’Europe restent toujours invaincus cette saison. Il n’y a donc pas de péril en la demeure.