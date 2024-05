Real Madrid : Mbappé fait une victime en défense

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid devrait générer une révolution tactique dans l'effectif.

La saison a été difficile pour Eder Militao, qui a manqué plus de sept mois après s'être déchiré le ligament croisé antérieur lors du match du Real Madrid contre l'Athletic Club en août. Depuis son retour, ses performances ont été discutables, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la nature de la blessure dont il revient.

Cependant, il semble que les dirigeants de Los Blancos n'aient pas beaucoup de sympathie pour lui, puisque MD a affirmé que Militao pourrait être vendu cet été. Leur raisonnement découle des efforts déployés pour conserver Rodrygo Goes, dont la place est susceptible d'être menacée par l'arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain.

Un replacement tactique

L'idée est de replacer Aurélien Tchouameni en défense, où il a été remplaçant à de nombreuses reprises cette saison, ce qui permettrait à Rodrygo de jouer plus régulièrement - Jude Bellingham et Federico Valverde pourraient également être replacés plus en profondeur, si cela devait se produire. Sans oublier l'arrivée probable d'Alphonso Davies.

Il serait très surprenant que le Real Madrid vende Militao, qui était considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde avant sa blessure au ligament croisé antérieur. Si le Real Madrid décide de le faire partir, il ne manquera certainement pas de prétendants.