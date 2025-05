Real Madrid - Majorque : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid, décimé et démoralisé, reçoit Majorque. Un sursaut d'orgueil attendu pour retarder le titre du Barça et sauver l'honneur.

C'est un Real Madrid au moral en berne et décimé par les absences qui accueille Majorque ce mercredi soir au Santiago Bernabéu. Après la défaite cruelle dans le Clásico (4-3) qui a quasiment scellé le sort de la Liga en faveur du FC Barcelone, les Madrilènes n'ont plus que leur orgueil à défendre et l'obligation de retarder, au moins de 24 heures, le sacre de leur rival. Face à eux, une équipe de Majorque qui peut encore rêver d'Europe.

Un Real décimé et en fin de cycle ?

La défaite de dimanche a laissé des traces profondes. Avec sept points de retard sur le Barça à trois journées de la fin, le titre semble s'être envolé. Cette rencontre face à Majorque prend des allures de baroud d'honneur pour une équipe qui semble en fin de cycle, avec le départ annoncé de Carlo Ancelotti en fin de saison. L'entraîneur italien, malgré la situation, refuse de "faire un drame avec tout ça" et se concentre sur ce match, même si la préparation est un véritable casse-tête. Pas moins de dix joueurs de l'équipe première sont absents, dont des cadres comme Rodrygo (blessé à la cuisse et forfait de dernière minute), Vinicius, Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy, Alaba, Camavinga et Tchouaméni. C'est donc un "Medio Madrid" (un demi-Madrid) qui se présentera, avec seulement 10 joueurs de champ disponibles de l'effectif professionnel et des jeunes appelés en renfort.

AFP

Dans ce contexte morose, l'objectif est simple : gagner pour ne pas "offrir" le titre au Barça sur un plateau et tenter de bien finir la saison devant son public. Malgré les absences, Ancelotti attend une réaction de ses joueurs disponibles, notamment de ceux qui ont moins joué cette saison et qui auront l'occasion de "démontrer leur qualité".

Majorque en embuscade pour l'Europe

De son côté, Majorque arrive au Bernabéu avec des ambitions. Vainqueurs de Valladolid (2-1) le week-end dernier, les hommes de Jagoba Arrasate, neuvièmes, sont à portée de fusil d'une place en Conference League (huitième place) et peuvent même lorgner la Ligue Europa (septième place à deux points). Un résultat positif dans la capitale serait un énorme coup de pouce dans cette course à l'Europe.

Si les Majorquins peinent souvent à l'extérieur (5 défaites lors des 8 derniers déplacements), ils se souviendront avoir tenu en échec le Real Madrid (1-1) lors du match aller en début de saison. Face à un Real Madrid aussi diminué et potentiellement démobilisé, ils ont une carte à jouer. Leur gardien, Leo Román, est d'ailleurs annoncé comme une cible pour plusieurs clubs européens et aura à cœur de briller. Malgré les circonstances, le Real Madrid reste favori à domicile, où il a remporté 14 de ses 17 matchs de Liga cette saison. Mais ce match a tout du piège pour une équipe madrilène qui doit surtout éviter une nouvelle désillusion.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Majorque ?

📍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France BeIN Sports 2 BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🌍 Balkans Arena Premium 2 - 🇧🇪 🇩🇪 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇹 DAZN DAZN App 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 2 Ziggo Go 🇷🇺 Russie Match ! Football - 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 2 Premier Player 🇵🇱 Pologne Canal+ Sport 1 Polska -

💡 Astuce VPN : certaines chaînes ou plateformes peuvent nécessiter une connexion via un VPN pour être accessibles depuis la France.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL concernant les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Majorque

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et Majorque se jouera au stade Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne.

Il commencera à 21h30 le mercredi 14 mai, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Carlo Ancelotti devra composer avec une infirmerie bien garnie. Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga sont tous sur le flanc. À cela s’ajoute la suspension d’Aurélien Tchouaméni, qui purge un match de suspension après avoir écopé d’un avertissement face au Barça, synonyme de carton jaune "de trop".

Autre mauvaise nouvelle : Vinicius Junior est très incertain à cause d’une entorse à la cheville, tandis que Rodrygo, malade, a manqué les deux dernières rencontres. Dans ce contexte, Endrick pourrait être lancé d’entrée pour mener l’attaque madrilène.

Infos de l'équipe de Majorque

Du côté de Majorque, Jagoba Arrasate devra vraisemblablement faire sans Manu Morlanes, Robert Navarro et Abdón Prats, tous blessés. Chiquinho, de son côté, passera un dernier test physique avant le coup d’envoi.

Dans ces conditions, des joueurs comme José Copete, Antonio Sánchez ou encore Cyle Larin pourraient être titularisés pour débuter la rencontre.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement