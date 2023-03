Après son succès 5-3 à l'aller, le Real Madrid recevait Liverpool en 8es de finale retour de la C1.

Ce sont les merengue qui s'offraient la première grosse opportunité de la rencontre. Au quart d'heure de jeu, le gardien de Liverpool sauvait ainsi les siens de manière miraculeuse grâce à une parade reflexe sur sa ligne face à Vinicius Junior, à la réception d'un ballon en cloche venu de la gauche.

5 minutes plus tard, Camavinga s'offrait une opportunité de tir du pied gauche à environ 25 mètres. Alisson volait à gauche et déviait du bout des doigts, main opposée, sur la transversale. Courtois aussi brillait face à Gakpo, mais 0-0, c'était le score au repos malgré un premier acte disputé sur un gros rythme et riche en occasions.

En début de deuxième période, Alisson se rendait encore l'auteur d'une parade du pied droit, dans la surface des Reds face à une occasion signée Valverde.

Les hommes de Carlo Ancelotti jouaient avec plus d'intensité. De leur côté, les Reds peinaient à suivre le rythme. C'est finalement Kb9 qui scellait le destin du match du ddroit sur un ballon de Vinicius.

1-0, score final, ça passe large pour le Real.